Россиянам посоветовали остаться дома на выходные

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08.10.2020, 19:08, Новости дня

Россиянам рекомендуется провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», – передает «Интерфакс» его слова.

Кузнецов добавил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, согласно данным департамента здравоохранения Москвы, анализ данных больных, умерших от коронавируса, показал, что в группе риска находятся люди старше 60 лет и больные сахарным диабетом. Человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям.

Кроме того, инфекционист Николай Малышев заявил, что новая коронавирусная инфекция таит в себе много неожиданностей, и новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно с ним связанный, может оказаться не единственным последствием COVID-19.

Как сообщил преcс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле статистику по коронавирусу считают поводом для серьезной обеспокоенности. Он добавил, что, если не будут соблюдаться меры профилактики, то цифры будут расти еще быстрее, и тогда руководителям регионов придется думать о том, как эту динамику выправлять.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. 



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