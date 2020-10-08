В РФ появится возможность «обнуления» нарушений ПДД

08.10.2020, 19:08, Новости дня

Текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», – цитирует РИА «Новости» Вяткина.

Депутат также сообщил, что существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, но исключены санкции в размере 100-300 рублей; штрафы за нарушение ПДД останутся на прежнем уровне.

«Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще глава 12, в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью», – сказал он.

По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов.

«Что я имею в виду. Правила установки переносных камер, так называемых треног, которые прячутся, маскируются, ставятся с нарушением всех регламентов. Есть серьёзные претензии к освещению трасс, особенно регионального и местного значения, к обустройству пешеходных переходов, дорожному покрытию и ко многому другому. Но при этом по сути дела можно превышать скорость движения до 20 км/ч», – сказал депутат.

Он отметил, что практически все автомобилисты при возможности, если позволяет дорожное покрытие, едут гораздо быстрее установленного режима как минимум на 10 км/ч.

По его словам, самая важная часть работы заключается не в доработке КоАП, а в части контрольно-надзорной деятельности, подготовки к срабатыванию так называемой «регулярной гильотины», в частности исключение повторов и уточнение формулировок.

«Это требует уже не от нашей группы, а от всех министерств, ведомств колоссальных усилий, ревизии всех норм, правил, регламентов, порядков, положений, включая как современные, так и еще советские. Они ведь многие противоречат друг другу, многие эти требования устарели. И вот это самая важная часть работы. КоАП это всего лишь система наказаний», – сказал депутат.

Кодекс, по его словам, лишь устанавливает систему наказаний за нарушение норм и правил, поэтому гораздо важнее ревизия самой нормативно-правовой базы.

Напомним, в конце января Минюст объявил проекте новой редакции КоАП, в которой были значительно увеличены штрафы для водителей. Позже ведомство отказалось резко повышать штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения.