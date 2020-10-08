Александра Черно рассказала, на что потратит 400 тысяч материнского капитала

08.10.2020, 18:55, Разное

Не так давно Александра Черно и Иосиф Оганесян стали родителями. Звезда «Дома-2» пояснила в Сети, как намерена потратить полагающиеся ей 400 тысяч рублей материнского капитала.

Как для Оганесяна, так и для Александры Черно это первый ребенок, сына пара назвала Стефаном. В сентябре мальчика покрестили в одном из храмов. Сейчас новоиспеченные родители, познакомившиеся на съемках популярного реалити, вернулись в программу после короткого перерыва на время родов. Интересно что таким образом, сын участников попал на телевидение практически с рождения.

Молодая мама уже демонстрировала публике своего первенца, по мнению многих подписчиков ее профиля в соцсети Instagram, малыш просто копия Александры Черно. Она уже получила материнский капитал и приняла решение, как потратить эти деньги. Вместе с супругом они продумали свою совместную жизнь. В первую очередь, паре семье необходимо собственное жилье. Сейчас они проживают на съемной квартире, однако в ближайшее время намерены приобрести собственную недвижимость. В планах Черно и Оганесян уже ремонт будущего семейного очага.

В проект Александра Черно пришла в 2017 году, став одной из самых ярких участниц и абсолютно не стесняясь своих форм. 27-летняя телезвезда рожала с помощью кесарева сечения, о малыше она, по ее признанию, мечтала давно. Между тем селебрити была удивлена щедрой суммой, которую государство выделяет даже при рождении первого ребенка. Как пишет издание «Телепрограмма», девушка получила более 450 тысяч рублей.