Незамужняя дочь Ларисы Гузеевой начала носить обручальное кольцо

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08.10.2020, 18:55, Разное

Незамужняя дочь ведущей Ларисы Гузеевой начала носить обручальное кольцо. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она объяснила, почему надела украшение на безымянный палец правой руки.
Поклонники Ларисы Гузеевой давно заметили, что ее дочь Ольга ведет себя довольно странно. Некоторые критикуют звездную мать за то, что она позволяет себе различные вольности в отношении наследницы.

20-летняя Ольга Бухарова не состоит в официальном браке, но это не машет ей носить обручальное кольцо. Некоторые даже подумали, что дочь Гузеевой вышла замуж, просто решила скрыть данный факт от общественности. В социальной сети девушка решила прояснить этот момент.

Ольга Бухарова не стала отрицать, что носит украшение на безымянном пальце. Однако это не говорит о смене ее статуса. Оказывается, дочь Гузеевой просто не хочет, чтобы к ней проявляли внимание незнакомые мужчины.



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