 

Любовник Софии Конкиной Михаил Серов был уличен в фальшивом алиби

08.10.2020, 18:55, Разное

Любовник Софии Конкиной Михаил Серов посетил студию программы “На самом деле”, где прошел проверку на детекторе лжи. Бойфренд дочери заслуженного артиста РФ был уличен в фальшивом алиби.
Михаил Серов во время проверки отметил, что его не было в Москве в ночь гибели 32-летней Конкиной. Показания бойфренда дочери звезды “Место встречи изменить нельзя” не совпали с данными детектора лжи. Серов познакомился с Конкиной около трех месяцев назад. Ранее он уже состоял в браке.

Как сообщает “Слово и дело”, возлюбленный погибшей может быть причастным к смерти Софии Конкиной. Инцидент произошел 22 сентября в одном из столичных фитнес-центров, что стало причиной гибели наследницы советского актера не известно. После сообщения администраторов заведения прибыла скорая, доставившая ее в реанимацию Боткинской больницы, однако медики не смогли спасти жизнь юриста.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Скандалы: Гламур украинской контрразведки

21.09 / Мнение: Воды не будет до марта

17.08 / iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во всем мире

27.08 / Рожденный воровать — летать не сможет

20.08 / Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года

25.06 / Любовь Успенская рассекретила имя любимого мужчины

28.06 / Войска ЮВО приняли участие в учениях по борьбе с дронами условного противника

15.08 / Актриса из “Холопа” Ольга Дибцева раскрыла имя дочери

27.07 / Медики рассказали о важной роли аппендикса для организма человека

10.08 / Сделать «Черную сотню» белой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска