Любовник Софии Конкиной Михаил Серов был уличен в фальшивом алиби

08.10.2020, 18:55, Разное

Любовник Софии Конкиной Михаил Серов посетил студию программы “На самом деле”, где прошел проверку на детекторе лжи. Бойфренд дочери заслуженного артиста РФ был уличен в фальшивом алиби.

Михаил Серов во время проверки отметил, что его не было в Москве в ночь гибели 32-летней Конкиной. Показания бойфренда дочери звезды “Место встречи изменить нельзя” не совпали с данными детектора лжи. Серов познакомился с Конкиной около трех месяцев назад. Ранее он уже состоял в браке.

Как сообщает “Слово и дело”, возлюбленный погибшей может быть причастным к смерти Софии Конкиной. Инцидент произошел 22 сентября в одном из столичных фитнес-центров, что стало причиной гибели наследницы советского актера не известно. После сообщения администраторов заведения прибыла скорая, доставившая ее в реанимацию Боткинской больницы, однако медики не смогли спасти жизнь юриста.