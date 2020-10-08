 

16-летняя дочь Белуччи и Касселя появилась на обложке французского глянца

08.10.2020, 18:50, Новости дня

Редакция французского глянцевого издания Elle разместила на обложке своего журнала фотографию старшей дочери французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Белуччи 16-летней Девы Кассель. Фото обложки на своей странице в Instagram 8 октября разместила Белуччи.

Кассель приняла участие в фотосессии для глянца в наряде от Dolce&Gabbana.

“Время летит так быстро. Путь жизнь защитит тебя”, – подписала фото с дочерью актриса.

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… Once upon a time… there was a little girl… Time goes so fast ! May Life protect you my Love  @d.casseluxxi Cover @ellefr Photo @jonasbresnan Styled by @hortensemanga Hair @johnnollet Makeup @anglomamakeup @genevedoherty_elle and @verovatinos Outfit @dolcegabbana #coverstory#devacassel#elle#ellemagazine#photographet#jonasbresnan

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 8 Окт 2020 в 6:36 PDT

На странице издания в Instagram отмечается, что обложка журнала стала дебютом в модельной карьере Девы Кассель.

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Актеры прожили в браке с 1999-го по 2013 год, родив в 2010 году младшую дочь Леони.

После развода с Белуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. У супругов есть годовалая дочь Амазони Кассель.

Белуччи после расставания с отцом своих дочерей не афиширует личную жизнь.

Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Сейчас он ежемесячно выпускается в 60 странах мира на 29 языках. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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