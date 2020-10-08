 

Франция признала невозможность создания системы безопасности Европы без России

08.10.2020, 18:48, Новости дня

Система коллективной безопасности Европы невозможно создать без участия российской стороны, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы не можем рассчитывать на создание системы коллективной безопасности и обеспечение стабильности в Европе без участия России. Трудности на пути этого диалога не должны ослаблять нашу волю», – сказал ле Дриан, выступая на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает ТАСС.

22 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.

Посол РФ в США Анатолий Антонов указывал, что это Вашингтон довел ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, хотя Москва «на протяжении последних лет регулярно озвучивала» предложения «о пролонгации соглашения».



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