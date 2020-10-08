Собор XIX века попал под обстрел в карабахском городе Шуша

08.10.2020, 18:45, Разное

Собор святого Христа Всеспасителя в городе Шуша (непризнанная НКР) подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщает объединенный инфоцентр Армении.

Фото: Объединенный инфоцентр Армении

В Ереване утверждают, что к разрушению церкви причастны вооруженные силы Азербайджана. В Баку же отвергают эти обвинения. Там настаивают, что азербайджанская армия «не берет на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения».

По данным корреспондента РИА Новости, внутри храма найдены обломки ракеты, а настоятель собора видел в небе беспилотник или самолет в момент удара.

Собор Христа Всеспасителя в Шуше был построен в 1858-1887 гг., но упоминания в исторических текстах и архитектурные особенности позволяют специалистам судить, что святилище на этом месте существовало еще в XVIII веке.

Фото: Объединенный инфоцентр Армении

Собор принадлежит Армянской Апостольской церкви. Он был частично разрушен в советский период и использовался для военных целей во время войны за Нагорный Карабах 1992-1994 гг. В 1998 году собор был восстановлен.

Степанакерт, Шуша и другие города непризнанной Нагорно-Карабахской республики регулярно подвергаются обстрелам. Минобороны Армении обвиняет в ракетных ударах Азербайджан.

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Азербайджан утверждал, что Армения со своей стороны обстреляла нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Армения это отрицает.

В официальном списке погибших Нагорного Карабаха — более 300 армянских военных. Азербайджан же данные о своих потерях не раскрывает: его президент Ильхам Алиев сказал, что обнародует информацию «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелами гибнут мирные жители с обеих сторон, включая детей.

Переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября — в Москве. Встречу проведут представители России, Франции и США.