Офтальмолог дал рекомендации по сохранению здоровья глаз на долгие годы

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08.10.2020, 18:43, Разное

Главный офтальмолог Раменской больницы Павел Швец рассказал, как сохранить здоровье глаз на долгие годы в современном мире. Врач обратил внимание, что больше всего зрение ухудшает длительная работа с мониторами компьютеров и экранами мобильных устройств.

Однако если для взрослых это не грозит серьезными заболеваниями, то для маленьких детей это может быть опасным – их органы зрения лишь формируются. Поэтому им важно отдыхать от экранов каждые 20 минут, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,

Укрепить зрение поможет употребление моркови, брокколи, черники, орехов и цитрусовых. Кроме того, следует периодически делать зарядку для глаз: зажмурить их на несколько секунд, затем быстро моргать в течение минуты, помассировать верхние веки и посмотреть в разные стороны.



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