 

Мужчины с низким голосом чаще изменяют женам

08.10.2020, 18:25, Новости дня

В Китае исследовали такое явление как супружеская измена со стороны мужей. Как оказалось, мужчины, обладающие низким голосом, чаще всего заводят романы на стороне.

Здесь все достаточно просто, отмечают ученые. Низкий мужской голос больше привлекает женщин. Таким образом, обладая им, значительно легче добиться симпатии от представительниц противоположного пола. Когда же появляется больше возможностей совершить супружескую измену, мужчине труднее устоять перед искушением.

В ходе исследования ученые провели наблюдение в фокус-группе, состоящей из 90 мужчин и 130 женщин. Сравнивали уровень симпатии к представителям сильного пола с высотой тембра их голоса. Пришли к выводу, что низкий голос привлекает женщин больше, чем внешность мужчины.



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