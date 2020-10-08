В пустыне Гоби обнаружен ранее неизвестный вид беззубых динозавров

08.10.2020, 18:25, Новости дня

Останки динозавра всего с двумя пальцами, с оперением и без зубов обнаружили исследователи из Эдинбургского университета (Великобритания). Раскопки проводились в пустыне Гоби.

Как сообщили специалисты, ранее науке не был известен данный вид древних рептилий. По предварительным данным, эти существа обитали на Земле 68 миллионов лет назад.

Речь идет о каком-то переходном виде, отмечают ученые. Принято считать, что в процессе эволюции у динозавров появились сначала зубы и большее количество пальцев на лапах, а уж потом и перья. Но здесь все наоборот! Кстати, и сами размены рептилии несколько озадачивают. Длина могла достигать двух метров. Почему именно так эволюционировал данный вид, ученые попытаются выяснить в ближайшее время.