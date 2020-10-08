Названы регионы России с худшей коронавирусной обстановкой

08.10.2020, 18:23, Разное

Аналитики составили перечень регионов России с самой сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса COVID-19. Их определили с помощью коэффициента распространения инфекции Rt.

Лидером антирейтинга составила Курганская область с индексом 1,55. На втором месте оказалась Московская область с коэффициентом 1,47, а третью строчку заняла Орловская область В топ-10 также вошли Еврейский автономный округ, Курская, Смоленская и Мурманская области, передает Ura.ru.