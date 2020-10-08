 

Около 1 000 российских учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября — Минпросвещения

08.10.2020, 17:50, Разное


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«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — цитирует РБК чиновника. Басюк уточнил, что это примерно 1 200. школ. При этом половина школ приняла решение о карантине из-за резкой вспышки ОРВИ в начале учебного года.

Замглавы Минпросвещения сообщил также, что в первую неделю сентября около 1 000 учителей заболели и не вышли на работу.

«При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», — добавил он.

Еше 17 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что на карантин из-за коронавируса и вспышки сезонных инфекций закрылись 0,1% школ. Однако ведомство пока не рассматривает вопрос о массовом переходе на дистанционное обучение. В Минпросвещении надеются, что осенние каникулы стабилизируют ситуацию с заболеваемостью.

В Москве двухнедельные школьные каникулы объявлены досрочно, с 5 по 18 октября. В это время будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте.

 



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