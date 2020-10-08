Болгария отозвала посла из Белоруссии

08.10.2020, 17:48, Новости дня

Болгария приняла решение отозвать своего посла в Минске Георги Василева для проведения консультаций в связи с развитием ситуации в Белоруссии.

«В связи с развитием ситуации в Белоруссии было принято решение отозвать посла Болгарии в Белоруссии Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнеров по ЕС Польши и Литвы, против которых были приняты меры по воспрепятствованию их дипломатической деятельности в Белоруссии», – говорится на сайте МИД Болгарии по итогам встречи министра иностранных дел балканской страны Екатерины Захариевой и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Братиславе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение является выражением единого и скоординированного подхода Евросоюза, и 8 октября посол Василев вручил белорусскому МИД ноту о своем выезде из страны.

Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии принял ряд других государств, в том числе Латвия, Словакия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.