TVP Info – Польша «набила руку» и в очередной раз оштрафовала «Газпром»

08.10.2020, 17:45, Новости дня

Запуск газопровода «Северный поток — 2» повлечёт за собой перебои в поставках природного газа в Польшу и рост цен на сырьё, из-за которого пострадают польские потребители. Так глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный прокомментировал решение о наложении очередного штрафа на «Газпром» и другие компании, пишет TVP Info.



Reuters

Глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный оштрафовал «Газпром» на сумму $7,6 миллиардов и более чем на $61 миллионов европейские компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, выступающие в качестве партнёров в строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве, пишет TVP Info.

UOKiK напомнил, что два года назад были предъявлены обвинения этим шести компаниям из-за разногласий в строительстве газопровода. В свою очередь «Газпром» заявил, что не нарушил польских антимонопольных предписаний и несогласен со штрафом. Власти компании предупреждают, что будут подавать апелляцию, отмечает портал.

При помощи газопровода «Северный поток — 2» РФ была намерена серьёзно ограничить транзит газа через Украину, добавляет он.

Глава UOKiK объяснил, что процесс выявления нарушений был очень тщательным и детальным. «Доказательства не оставляют никаких сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон, — отметил Хрустный. — Я не нашёл никаких смягчающих обстоятельств. Действия шести компаний оказали негативное влияние на конкуренцию на рынке природного газа в Польше, который играет огромную роль в экономике в целом, в том числе для домашних хозяйств». Он уверен, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» повлечёт за собой перебои в поставках природного газа в Польшу и, вполне возможно, рост цен, из-за которого пострадают польские потребители.

По мнению Хрустного, окончание строительства и запуск газопровода лишь увеличит экономическую зависимость от российского газа как Польши, так и других европейских стран. С точки зрения энергетической безопасности этот проект делит Европу на две части по Одеру. «Меня поражает то, что западные компании, участвующие в этом проекте, нарушающие не только конкуренцию на рынке, но и энергетическую безопасность Европы, не понимают этого», — не без доли разочарования заявил глава польского антимонопольного регулятора.

Он уверен, что такого рода штрафы смогут убедить стороны соблюдать закон, а также послужат для компаний примером на будущее — заблаговременно отказаться от аналогичного поведения, нарушающего антимонопольное законодательство. «Мы использовали все инструменты, на которые имели право», — резюмировал глава UOKiK.