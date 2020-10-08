 

Лукашенко не признает Крым даже после очередного российского кредита – эксперт

08.10.2020, 17:43, Разное

Власти Крыма предложили Белоруссии возобновить авиационное и железнодородное сообщение. Минск ответит отказом и сошлется на “неблагоприятные международные обстоятельства”, уверен Безпалько.

Политолог поприветствовал инициативу крымских властей, но призвал дождаться официальной реакции белорусской стороны. Если Минск ответит согласием, в чем Безпалько сильно сомневается, то это будет означать признание Лукашенко российского статуса полуострова.

С инициативой восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между Симферополем и Минском выступил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти полуострова неоднократно поднимали этот вопрос. Ранее он жаловался президенту Владимиру Путину на отсутствие сообщения между Крымом и Белоруссией.

Ранее политолог Александр Шпаковский не исключил, что Александр Лукашенко может признать российский Крым в ответ на давление Запада и Украины. “Это вопрос времени и договоренностей с Москвой”, – отметил эксперт.

Признания официальным Минском российского Крыма не исключает и политолог Геворг Мирзаян. Такой шаг позволит Александру Лукашенко внести раскол в ряды оппозиции, среди которой есть и сторонники сближения с Россией, полагает эксперт.

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большую его часть Белоруссия потратит на реструктуризацию прежних долгов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Мнение: Батька как Норьега

25.07 / Мнение: Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе

14.08 / Фотограф Пугачевой показал архивный снимок Примадонны с Жириновским

01.07 / “Горячее многих звезд”: Астрономы рассказали о необычной экзопланете KELT-9b

06.03 / Низкое потребление овощей и фруктов связали с развитием тревожных расстройств

02.09 / Немцы заговорили о новой Конституции для Белоруссии

13.09 / Спорный шаг: норвежский фрегат вместе с британскими и американскими кораблями пришел в российскую экономической зону

24.07 / Полет нормальный: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Вивьен и сыном Джоном (ранее – Шайло) в аэропорту Бербанка

15.07 / Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку

01.09 / Новая версия Apple TV получит функцию поиска пульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска