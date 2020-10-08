 

Трамп отверг вариант проведения виртуальных дебатов

08.10.2020, 17:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не станет участвовать в очередных дебатах с демократом Джо Байденом в новом удаленном формате, который анонсировала Комиссия по президентским дебатам.

В интервью Марии Бартиромо, ведущей телеканала Fox Business Network, Дональд Трамп заявил, что такой формат для него неприемлем. «Я не стану участвовать в виртуальных дебатах», – сказал глава Белого дома.

В свою очередь, Джо Байден, в ходе импровизированной пресс-конференции перед вылетом из аэропорта Ньюкасла, штат Делавер, заявил следующее: «Я не знаю, что намерен делать президент: он меняет свои взгляды ежесекундно, и с моей стороны было бы безответственно это сейчас комментировать… Я пока не решил, что делать».

Первые дебаты двух кандидатов в президенты прошли 29 сентября, а следующие намечены на 15 октября. Единственные запланированные вице-президентские дебаты между Майком Пенсом и Камалой Харрис состоялись накануне вечером, 7 октября.



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