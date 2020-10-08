 

Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

08.10.2020, 17:40, Новости дня

Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк.

Шведская академия наук отметила ее поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Глюк написала 12 сборников стихов и ранее была отмечена такими наградами, как Пулитцеровская премия и Национальная книжная премия.

Размер денежной премии, вручаемой нобелевским лауреатам, составляет 1,1 миллиона долларов. Ранее на этой неделе были объявлены лауреаты премии в области медицины, физики и химии, а в пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира.

Нобелевскую премию по химии присудили двум женщинам-ученым за разработку инструмента редактирования генома.

Награда в области физики досталась трем ученым за открытия, связанные с черными дырами.

Премию по медицине поделили трое ученых, открывшие вирус гепатита С.



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