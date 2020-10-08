Посольство США в Москве наградило лучших фотографов-любителей

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08.10.2020, 17:37, Разное

В Москве посольство США окончило свой первый любительский фотоконкурс NiceShot. Победителями стали 12 россиян из 9 регионов страны, сообщается в пресс-релизе.

Победителем конкурса стал 29-летний москвич Алексей Нефёдов – он сделал на телефон Samsung ряд кадров при посадке легкомоторного самолёта под Москвой, на которых запечатлены объекты ПВО, невидимые при съёмке со спутника. Снимок получил собственное название: «Кто прячется в лесу?». Второе место занял рабочий из Комсомольска-на-Амуре Виталий Ряхин – будучи блогером, он провёл для своих читателей увлекательную экскурсию по местному авиазаводу. В первую тройку также вошёл неназванный старший лейтенант, который мастерски освоил искусство фотокопирования документов.

На сайте дипмиссии отмечается, что поскольку в России преследуется свободное творчество, из гуманитарных соображений победители конкурса будут отправлены в Соединенные Штаты по дипканалам. Там им придется изменить имена, внешность и привычки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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