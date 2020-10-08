Мнение: АРЕ – “Кто есть кто”

08.10.2020, 17:35, Разное

98% всего населения АРЕ составляют этнические арабы/египтяне. Примерно 1% – это берберы (в оазисе Сива в Западной пустыне, к границе с Ливией), нубийцы (в Верхнем Египте, к южной границе с Суданом), бедуины (в основном в западных и восточных пустынях и на Синае), или Беджа (в основном в Восточной пустыне, к побережью Красного моря, но которые в основном живут в Судане). Остальные имеют армянские, греческие или другие европейские (в основном итальянские и французские) корни.

Подавляющее большинство населения – мусульмане-сунниты. Наибольшее меньшинство составляют христиане-копты, однако официальной статистики об их количестве в последнее время нет. Согласно переписи 1986 г, 6% населения составляли христиане-копты. По последним оценкам, копты составляют от 8% до 10% населения страны, но точных данных нет. В АРЕ существует некоторая формальная и неформальная дискриминация коптов. Хотя правительство утверждает, что в АРЕ нет религиозной напряженности, религиозная рознь время от времени всплывает. Часто эти столкновения вызваны гневом в сообществе из-за предполагаемых любовных отношений между сторонниками Ислама и Христианства или из-за слухов о похищении девочек.

Помимо мусульман-суннитов и христиан-коптов, в АРЕ проживает небольшое количество христиан-католиков, греко-православных христиан, христиан-протестантов, мусульман-шиитов, бахаи и немного евреев.

Мусульмане-сунниты.

Составляя примерно 90% населения, мусульмане-сунниты доминируют в социальной, культурной и политической жизни АРЕ. Хотя внутри мусульманской общины страны существует множество религиозных различий, большинство людей считает ханафитскую школу права – основной. Среди четырех устоявшихся суннитских школ правовой мысли ханафитская является старейшей и обычно считается самой либеральной школой мысли с упором на разум, в отличие от школы права ханбали, которая преобладает в КСА. Более строгие и более жесткие толкования Ислама, выделяют салафитов, в прошлом были популярны в определенные периоды и, похоже, снова набирают силу в последние годы.

Государство контролирует большинство мечетей и осуществляет надзор за мусульманскими священнослужителями через Министерство по делам религий. Однако в 2011 г, после ухода Мубарака, государство потеряло контроль над сотнями частных мечетей, захваченных в середине и конце 1990-х гг, во время конфронтации с агрессивными исламскими группировками, такими как Аль-Джамаа аль-Исламия. Исламские религиозные деятели проходят подготовку в университете Аль-Азхар, старейшей школе исламской мысли в мире. По иронии судьбы, он был установлен в исмаилитской шиитской традиции Фатимидами в 10 в н э. Институт Аль-Азхар, связанный с университетом, официально уполномочен издавать фетвы (религиозные суждения и указы), но изо всех сил пытается конкурировать с растущим числом религиоведов, выносящих суждения на ТВ. Помимо назначения великого имама аль-Азхара, который возглавляет учреждение, президент также назначает Великого муфтия, который официально уполномочен издавать религиозные фетвы по вопросам, заданным ему обычными гражданами и государством. В настоящее время двумя высшими религиозными авторитетами в АРЕ являются великий имам аль-Азхара, Ахмед ат-Тайеб, бывший великий муфтий и великий муфтий Али Гомаа. Тот факт, что и великий имам аль-Азхара, и великий муфтий назначаются государством, всегда ставили под сомнение их авторитет и независимость. Таким образом, популярные на частных телеканалах религиозные деятели, получившие прозвище “спутниковые фетва-шейхи”, приобрели популярность и авторитет среди общественности куда выше.

Около 10 млн египтян-суннитов следуют мистическим традициям многочисленных суфийских орденов, известных своими общинными фестивалями и сессиями. Члены салафитских групп, считают, что суфийская практика посещения святынь в поисках их благословения не является исламской, и поклялись уничтожить всех суфиев и их идеологию. Суфии в значительной степени аполитичны и склонны поддерживать любое правительство, находящееся у власти, до тех пор, пока им предоставляется свобода практиковать свои ритуалы.

Наибольшее меньшинство в АРЕ составляют христиане-копты, но официальная статистика по их населению в последнее время отсутствует. Согласно национальной переписи населения 1986 г, 6% населения составляли христиане-копты. В более поздних переписях населения граждане не были обязаны указывать свою религию в анкетах, но Коптская православная церковь в АРЕ считает, что копты составляют от 8% до 10% населения, что делает АРЕ домом для самого большого христианского населения в регионе MENA. Копты стали влиятельной политической силой после ухода Мубарака, особенно перед лицом растущего влияния исламистских политических групп, таких как Братья-мусульмане. Все больше коптов присоединились к новым либеральным партиям, возникшим после отставки Мубарака, например, к Партии свободных египтян. Президент традиционно назначает небольшое количество коптов на должности в правительстве и на места в Народном собрании и в Совете шуры, чтобы компенсировать неспособность коптских кандидатов получить места на выборах. Наиболее известные копты принадлежат к семье Савирис. Нагиб Савирис – основатель, председатель и главный исполнительный директор Orascom Telecom, крупной сети мобильной телефонной связи. Он и его братья Нассеф Савирис, управляющий Orascom Construction, и Самих Савирис, отвечающий за Orascom Hotels and Development, на сегодняшний день являются самыми богатыми и влиятельными бизнесменами в стране. После ухода Мубарака, Нагиб Савирис сформировал Партию свободных египтян. Он также владеет спутниковым каналом ONTV, который оказал влияние на поддержку восстания против режима Мубарака. ONTV также стремится уравновесить влияние политических исламских групп, таких как “Братья-мусульмане” и “Исламская группа”, предоставляя либеральным и левым партиям больше возможностей для выражения своих взглядов. Экстремистские исламские группы обвиняют лидеров коптских общин в использовании внешнего давления, в основном американского и европейского, для получения большего количества прав, но копты говорят, что они требуют равных прав в гражданском государстве и категорически отвергают требования исламистских политических групп соблюдать шариат.

АРЕ также является домом для небольшого числа христиан-католиков, греческих православных христиан и христиан-протестантов.

Мусульмане-шииты.

Шиитский Ислам исповедовали нескольких арабских племен, иммигрировавших в АРЕ после прихода туда Ислама. Шиитская вера, присутствовавшая в АРЕ в эпоху Омейядов и Аббасидов, усилилась под властью Фатимидов, которые были исмаилитскими шиитами, в 10 в н э. В конце 12-го и первой половине 13-го вв, шииты подвергались преследованиям со стороны айюбидских правителей АРЕ, в результате чего многие из них бежали в соседние страны, но в АРЕ все еще существует небольшое меньшинство шиитов-двунадесятников, это те потомки первоначального шиитского населения страны и те, кто обратился из исмаилитского Ислама в прежние времена или из суннитского Ислама в последнее время. Их количество неизвестно, и оценки сильно разнятся – от не более 5000 до почти 1 млн человек. Хотя египетское правительство официально не признает шиитов в качестве религиозного меньшинства в стране, высшее религиозное учреждение, аль-Азхар, признало шиитский Ислам в качестве законной ветви религии с 1960-х гг, когда тогдашний Великий шейх аль-Азхара издал фетва на этот счет. В то время как бывший шейх аль-Азхара Мухаммад Сайид Тантави подтвердил законность фетвы в 1997 г, Министерство религиозных пожертвований недавно заявило, что оно запретит шиитам практиковать свои обряды или распространять свою веру в АРЕ. При прежнем режиме Мубарака, начиная с 1988 г, службы ГБ, пытались искоренить шиитские элементы в египетском обществе. Последовали различные аресты, а также пытки и содержание под стражей без предъявления официальных обвинений. Часто средства массовой информации использовались для популяризации идеи о том, что к шиитам следует с недоверием относиться как к пятой колонне, действующей в качестве агентов политического соперника АРЕ – ИРИ, и стремящихся к падению египетского государства. Официальные обвинения против задержанных шиитов обычно содержали обвинения в нарушении общественного спокойствия, разжигании раздоров и присоединении к незаконной организации с целью противодействия верховенству конституции и закона. Однако основной причиной арестов, задержаний и пыток является то, что они являются мусульманами-шиитами и подвергаются религиозной дискриминации и преследованиям.

Бахаи.

Хотя официальные данные недоступны, в АРЕ проживает не более нескольких тысяч бахаи. Бахаи не преследуются, но часто подвергаются дискриминации. Поскольку их религия не признана государством, бахаи были вынуждены признать Ислам, христианство или иудаизм своей верой, чтобы получить удостоверение личности. Однако в начале 2009 г, суд постановил, что им следует разрешить оставить поле религии незаполненным в удостоверении личности и в свидетельствах о рождении их детей.

Бедуины.

Большая часть бедуинов в АРЕ проживает на Синайском полуострове, меньшее количество – в Западной пустыне и пригородах Каира. На Синае проживает более пятидесяти бедуинских племен, каждое из которых имеет свой особый диалект арабского языка. Считается, что они происходят от мусульман, которые мигрировали с Аравийского полуострова между 14 и 18 вв.

Бедуины изначально жили, как кочевники, а некоторые живут до сих пор такой жизнью. Правительство проводит политику, заставляющую их селиться в постоянных жилищах, но с неоднозначными результатами для бедуинов. Многие бедуины на Синае почувствовали себя лишенными гражданских прав после 1967 г. Бедуины Синая, подвергались дискриминации со стороны государства, о чем свидетельствует отсутствие проектов развития и их систематическое отстранение от государственных должностей, службы в полиции и ВС. Новое правительство пообещало улучшить обращение с жителями Синая. Летом 2011 г, студентам на Синае впервые разрешили подать заявление в Полицейскую академию.

Главная проблема на Синае сейчас – растущее влияние экстремистских исламских группировок на бедуинов, некоторые из которых связаны с Аль-Каидой. В августе 2011 г, ВС АРЕ провели крупную военную операцию по ликвидации экстремистских элементов, которые бросили вызов государству и потребовали создания Исламского эмирата Синай. Неясно, насколько эффективной была военная кампания, но проблема, с которой египетское правительство сталкивается на Синае, носит долгосрочный характер и требует значительных инвестиций в развитие этого игнорируемого ранее региона.

Бедуинов Западной части и Восточной части АРЕ называют по-разному. Западные это – “гарбы”. Восточные это – “шарки”.

Бедуины Западной части АРЕ, это в первую очередь племена авлад-Али, эль-Джейми, аль-Агария, аль-Барахма, аль-Малкиа, Гинейш. Все они ведут, как оседлый (в основном), так и кочевой (в меньшей степени) образы жизни.

Нубийцы.

Первоначально нубийское меньшинство в АРЕ происходило в основном из земель между столицей Судана Хартумом и египетским городом Асуан. Их первоначальные земли в пределах египетской границы были затоплены Асуанской плотиной в 1960-х гг и расширением озера Насер. Многие были вынуждены переселиться в другие р-ны южного Египта, в то время как другие переехали в северные города в поисках работы. В последние годы несколько групп нубийцев предприняли усилия по возрождению нубийской культуры и традиций.

Берберы.

Оазис Сива, около 50 км от ливийской границы, является домом для 25000 берберов, этнической группы коренного населения Северной Африки. Сива – одно из самых изолированных поселений-оазисов АРЕ местные берберы говорят на особых диалектах берберского языка, известном как сиви или сиуа.

Беджа.

Небольшое количество беджа, известных, как “пушистые ваззи” встречаются на юге Египта. В основном в Восточной пустыне, к побережью Красного моря.

Палестинцы.

В АРЕ проживает не менее 70 000 беженцев из Палестины, в основном перемещенных с Западного берега и из сектора Газа в ходе арабо-израильских войн. Египетский закон позволяет палестинцам получить проездной документ, но если они покидают АРЕ, они должны получить визу для возвращения в АРЕ. Палестинцы, имеющие такой документ и родившиеся в АРЕ или прожившие там большую часть своей жизни, не имеют автоматического права оставаться в АРЕ или повторно въезжать в страну. Они должны продлевать свои визы на регулярной основе, в зависимости от причины их пребывания в АРЕ. Многие палестинцы остаются в АРЕ нелегально, потому что не отвечают этим требованиям. Палестинцам разрешено такое же образование как и любому гражданину АРЕ, но они платят за это более высокие цены нежели остальные. Детям египетских женщин, вышедших замуж за палестинских мужчин, также запрещается автоматически получать гражданство. Напротив, ребенок палестинской женщины, вышедшей замуж за египтянина, признается египтянином. В 2011 г, после ухода Хосни Мубарака, МДВ впервые согласилось предоставить египетское гражданство детям египетских матерей, вышедших замуж за палестинцев, на индивидуальной основе. Ряд арабских стран отказываются предоставить палестинцам гражданство, чтобы они не потеряли статус беженцев в случае будущего урегулирования вопроса с Израилем.

Иракцы.

АРЕ также принял значительное количество иракских беженцев с начала войны в Ираке в 2003 г, хотя и гораздо меньше чем в САР и Иордании. ООН насчитало 19 250 беженцев и 500 фактических просителей убежища из Ирака в АРЕ, но, это число снизилось за два года до 7400 в январе 2012 г, поскольку ситуация с безопасностью в Ираке улучшилась.

Африканцы.

Число суданских беженцев, проживающих в АРЕ, неизвестно. Соглашение между АРЕ и Суданом, подписанное в 2004 г, предоставляет суданцам и египтянам свободу передвижения, проживания, владения и трудоустройства в любой стране. Хотя оценки количества суданцев в АРЕ варьируются от 500 000 до 3 млн человек, неизвестно, сколько из них следует отнести к категории беженцев. По данным ООН, в январе 2012 г, в АРЕ находилось 10 300 беженцев и 14 500 просителей убежища из Судана. Большинство суданских беженцев прибыли из Южного Судана из-за гражданской войны, которая шла там десятилетиями. Хотя новое государство, Южный Судан, было признано 13 июля 2011 г, членом СБ ООН, сообщений о возвращении большого количества южных суданцев, проживающих в АРЕ, в их новую страну не поступало, вероятно, из-за ухудшения экономических условий.

Кроме того, существует около 6600 сомалийских беженцев и 2200 других беженцев из стран Африки. С момента начала конфликта в САР, АРЕ стал убежищем также для большого числа сирийских беженцев различного религиозного и этнического происхождения.

Теперь, что касается органов власти и организаций.

В АРЕ есть Народное собрание (Меджлис аш-Шаб), состоит из 454 членов. Половина членов должна быть рабочими или фермерами. Президент назначает десять членов, обычно из числа женщин и христиан-коптов лояльных ему, чтобы обеспечить их политическое представительство в собрании. Тем не менее, аш-Шаб имеет ограниченную власть и обычно является органом для исполнения поручений президента АРЕ.

Совет шуры. Иногда считается похожим на сенат, но у него гораздо меньше полномочий чем скажем в Йемене. Учреждение, основанное в 1980 г, в основном представляет собой консультативный совет. Только определенные типы законодательства должны пройти через совет. Участие в обсуждении не являются обязательным, и шура не имеет права самостоятельно принимать законы. Единственная реальная власть, которой обладает Шура, – это ее право проверять заявки на создание политических партий и газет через Комитет политических партий и Высший совет печати, соответственно. Шура состоит из 264 членов, две трети из которых избираются на общенациональных выборах. Каждые три года на половину этих мест проводятся выборы. Оставшуюся треть мест назначает Президент. Срок для всех членов составляет шесть лет.

Судебные органы и органы МВД, Юстиции. Тут все сложно. Многие судьи в АРЕ призывают к большей независимости от исполнительной власти через свою профессиональную ассоциацию, Судейский клуб. В 2006 г, это привело к конфронтации между Судейским клубом и министерствами юстиции и внутренних дел, что привело к уличным протестам и арестам. Вопрос остается нерешенным. Высший судебный совет АРЕ, контролируемый Министерством юстиции и назначаемый президентом, осуществляет надзор за судебной системой и должен утверждать назначения, оплату, продвижение по службе и перевод отдельных судей. Даже если судебная власть действует независимо, постановления судов часто игнорируются МВД. Суд по семейным делам был основан в 2004 г, и применяет Закон о личном статусе, основанный на шариате, как к мусульманам, так и к не мусульманам в отношении наследования. По всем остальным вопросам, касающимся семейного и личного статуса, не мусульмане подают в соответствии с отдельным законодательством. Религиозные трибуналы отсутствуют в принципе.