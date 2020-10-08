Пожар на арсенале под Рязанью локализовали

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08.10.2020, 17:33, Новости дня

В Рязанской области удалось локализовать пожар на территории арсенала воинской части, сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булкагов.

«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», – цитирует Булкагова РИА «Новости».

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.

С пожаром пытались справиться штатные военные на базе. Однако позднее Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин предположил, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности.



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