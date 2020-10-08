 

Закрытый на 46 лет город-призрак открыли для посещения на Кипре

08.10.2020, 17:23, Разное

Руководство частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, занимающей треть острова Кипр, распорядилось открыть курортный квартал Вароша в городе Фамагуста. Он был закрыт на протяжении последних 46 лет.

Теперь попасть в Варошу и на местный пляж можно будет без предъявления документов. Тем не менее, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 1984 года, заселить квартал могут только те жители, что покинули его после оккупации района турецкими войсками, сообщает RT.



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