 

Мнение: Илья Азар обидел МИД Армении…

08.10.2020, 17:20, Разное

МИД Армении обиделось  на моего коллегу Илью Азара из-за его репортажа «Война у южных ворот».

Вот что пишет сам Азар, который сейчас находится в зоне Нагорного Карабаха.

Армянский МИД аннулировал мою аккредитацию, отобрал выданную ранее карточку аккредитации и запретил заниматься журналистской деятельностью

Официально за то, что я без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал мне, как и остальным журналистам, аккредитацию именно для работы в Карабахе. Якобы уже в процессе (когда я был в Карабахе, куда их пограничники пропускают без вопросов) процедура аккредитации была изменена, о чем сообщали по имейлу (!)

Вообще не могу не сказать, что все эти дни МИД старался всеми силами ограничить доступ журналистов в Карабах.
Неофициальная (и основная) причина, как мне дали ясно понять: это мой вчерашний репортаж из Шуши и Лачина, который по словам представителя МИД вызвал негативный общественный резонанс (что правда).

На прощанье меня заверили, что в Армении полная свобода слова (это теперь спорно), и местные СМИ пишут, что желают (это факт)…

В сочетании с тем, что я с 2011 года персона нон-грата в Азербайджане (за посещение и работу в Карабахе), мне, похоже, удалось выбить редкое комбо.
отсюда

Небольшой отрывок из репортажа Ильи, опубликованного «Новой»:

«….К нам подходит другой доброволец, друг Артура, и подтверждает: «Там все очень плохо. Мы приехали с первой линии у Джабраила».

— Власти сообщают, что потери составляют около 200 человек. Это похоже на правду? — спрашиваю я. Армянские власти публикуют личные данные погибших солдат, но одновременно сообщают о том, что уничтожили уже более 3 тысяч солдат противника, поэтому даже с поправкой на то, что атаковать объективно сложнее, цифры вызывают сомнение.

— 200 человек только перед моими глазами погибли, на нашей линии! А всего там тысячи погибших! — уверен Артур.

— У нас в верхушке ******* [плохие люди] в Армении говорят: «Джабраил, вперед», но его уже нет, — добавляет еще один доброволец в камуфляжной куртке и обычных джинсах.
Отсюда

В общем, МИД Армении обиделся на Илью Азара из-за того, что он написал правду. А правда она такая: армяне, похоже, не очень хотят воевать. А хотят втянуть в войну Россию. Этих выводов нет в тексте Азара, но они напрашиваются…

На снимке: дом культуры, разрушенный бомбардировкой, про который Илья Азар написал: «…Наш водитель Синод рассказывает, что, когда здание разбомбили, внутри находились 600 военных и полицейских. Они, по его словам, специально собрались на совещание в гражданском объекте, чтобы не попасть под обстрел. «Но нашелся предатель, который их сдал. И такой у нас явно не один», — злится Синод».  Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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