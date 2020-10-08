 

В России стартовали продажи игрового монстра Asus ROG Phone 3: 144 Гц, 16 ГБ и 6000 мА•ч.

08.10.2020, 16:53, Разное

Свою очередную новинку представила компания Asus, ROG Phone 3 называют игровым монстром. Смартфон, продажи которого стартовали в России, получил экран с частотой 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор в 6000 мА•ч.
На отечественном рынке представят две модификации ROG Phone 3 от Asus, с большей и меньшей мощностью. При этом вариация с меньшим потенциалом имеет модуль ОЗУ объемом 8 гигабайт, у другого варианта он 16-гигабайтный. Для хранения контента в обоих смартфонах предусмотрен 512-гигабайтный чип встроенной флэш-памяти.

Дисплей аппарата выполнен по технологии AMOLED и имеет диагональ в 6,59 дюйма. Частота его обновления равна 144 Герцам, а отклик сенсора экрана не превышает 1 миллисекунды. Основная камера в девайсе тройная с объективами в 5, 13 и 64 мегапикселей. Фронтальный датчик в Asus ROG Phone 3 24-мегапиксельный. Мощность смартфону обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 865+, есть в нем также NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi шестого поколения.

Стоит отметить, что габариты устройства достаточно компактны, а весит игровой монстр всего 240 грамм. Информации о других особенностях вроде защищенности смартфона и его технологии охлаждения пока нет. Стоимость аппарата в РФ составит 80 и 90 тысяч рублей в зависимости от оснащенности модели. Европейские потребители при этом за те же варианты заплатят 1000 и 1100 евро.



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