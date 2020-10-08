 

Названы кожные симптомы, требующие срочного обращения к врачу

08.10.2020, 16:53, Разное

Врач Алексей Ковальков назвал кожные симптомы, при появлении которых нужно срочно обратиться к врачу. Речь идет о сухости наружного покрова в области локтей, образовании темных пятен в местах, где происходит соприкосновение с одеждой, под молочными железами у женщин.
Все эти симптомы свидетельствуют о преддиабете – пограничном состоянии, когда уровень сахара в крови превышает норму, но он еще не очень высок, для диагностики диабета второго типа. Эта проблема решается путем изменения образа жизни. В частности, необходимо перейти на здоровое питание, начать заниматься спортом, осуществлять контроль за весом. Важно также регулярно посещать эндокринолога. Наряду с кожными проблемами нужно обращать внимание на появившуюся слабость, усталость, головные боли, жажду, сухость во рту, чувство голода после недавнего приема пищи.

Преддиабет развивается из-за дисбаланса в организме инсулина. Факторами риска являются лишний вес, возраст более 45 лет, гипертония, наследственность, повышенный уровень сахара, холестерина и триглицеридов.



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