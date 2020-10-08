Переговоры Зеленского и Джонсона. Украина предложила Великобритании покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам

08.10.2020, 16:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений и стратегического партнерства между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства по итогам переговоров, которые прошли 8 октября в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между государствами стоит “высоко на повестке дня”.

“Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам”, – отметил Зеленский.

Собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса, отметили в пресс-службе.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину от COVID-19, когда она будет создана. Зеленский заявил, что Украина имеет мощности для массового производства вакцины.

Подписанное сегодня соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве украинский президент назвал историческим.

“Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепленные общеполитические принципы двустороннего сотрудничества и партнерства в новом соглашении имеют важное стратегическое и практическое значение”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Украинского государства также ознакомил премьер-министра с ситуацией на Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.