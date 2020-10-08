 

В Москве задержали еще двух участниц Pussy Riot Никульшину и Алехину

08.10.2020, 16:50, Новости дня

В Москве сотрудники полиции задержали участницу российской панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил сайт “ОВД-Инфо” 8 октября со ссылкой на участника группы Александра Софеева.

При задержании к Никульшиной применили грубую силу. Ее повезли в отделение внутренних дел “Мещанский”. Туда же выехал адвокат “ОВД-Инфо” Сергей Тельнов.

Телеканал “Дождь” сообщил о задержании другой активистки Pussy Riot Марии Алехиной на территории дизайн-квартала “Флакон”. Телеканал опубликовал в Telegram видео, на котором ее тащат двое полицейских. 

Участник Pussy Riot Петр Верзилов уточнил в Twitter, что Алехину задержали перед интервью “Дождю” при входе в редакцию канала.

Только что была задержана Маша @all_mary Алёхина прямо перед интервью Дождю у входа в редакцию pic.twitter.com/BQeKG8WwUE

— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020

У Алехиной и Никульшиной отняли телефоны, пишет “ОВД-Инфо”

Издание “Медиазона” сообщает о визите силовиков домой к Никульшиной. Полицейских журналисты заметили  и у дома Софеева. 

Вечером 7 октября задержали двух участников группы Pussy Riot – Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Их увезли в отделение полиции.  

Задержания силовики провели после акции Pussy Riot в день рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили утром 7 октября радужные флаги ЛГБТ на “главных символах российской государственности” – на зданиях Федеральной службы безопасности России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району.

На странице Pussy Riot в Facebook объяснили, что выбрали такие флаги в качестве символа пропажи любви и свободы. Участники акции опубликовали требования к правительству России и лично к Путину. Среди них: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров в Чечне, прекратить давление на активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу и легализовать однополые отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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