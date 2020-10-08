Политолог рассказал, как интеграция повлияет на жизнь россиян и белорусов

08.10.2020, 16:43, Разное

Интеграция бывает экономической и политической, напомнил Абзалов. “Недоинтегрированные” системы не очень эффективны, указал эксперт.

Многие аналитики считают, что Россия и Белоруссия могли бы объединиться в конфедерацию. Это интеграционный формат, при котором стороны сохраняют большую часть своего суверенитета, но проводят единую экономическую и внешнюю политику.

Но пока речи не идет даже о конфедерации, отметил Абзалов. Сейчас на повестке дня – углубленная экономическая интеграция, сказал эксперт.

По его мнению, сближение экономик принесет большую пользу для россиян и белорусов. “Это значительно упростило бы ситуацию для обеих стран и их граждан”, – сказал Абзалов в комментарии порталу “Украина.ру”.

Сейчас Союзное государство представляет собой две системы, не связанные ни общим законодательством, ни единой экономической политикой, констатировал эксперт. “Пока что мы видим ситуацию, при которой интеграционные процессы происходят в бумажном формате”, – сказал аналитик.

Другие эксперты настроены более оптимистично. Политолог Сергей Григоров уверен, что у России и Белоруссии будут общий президент, правительство, армия и органы госбезопасности.

Сначала в Белоруссии пройдет конституционная реформа, которую на фоне массовых протестов анонсировал Александр Лукашенко, затем состоятся досрочные выборы президента. После этого – референдум об объединении с Россией, прогнозирует эксперт.