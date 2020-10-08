 

Установлено, что индейцы доколумбовой эпохи почти не ели рыбу

08.10.2020, 16:25, Новости дня

К сенсационному выводу пришли ученые из Барселонского автономного университета, которые совместно со своими коллегами из Института экологических наук и технологий провели изотопный анализ останков представителей древних индейских племен, живших на берегах Амазонки с ХІ по ХІХ столетие.

Как оказалось, они почти не употребляли рыбу в пищу. Исследование позволило точно установить, что организмы этих людей не получали тех микроэлементов, которые обычно встречаются в рыбе. А вот овощей, фруктов и мяса животного происхождения на их столах было в достатке.

Это очень странно, говорят ученые. Ведь в реке рыбы очень много, и добывать ее было нетрудно. Кроме того, известно, что древние индейцы занимались рыбной ловлей. Но что же они делали с уловом?



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