Изумруды и топазы «растут» за считанные минуты

08.10.2020, 16:25, Новости дня

Исследователи из Университета Райса установили, что целый ряд драгоценных камней образовались в недрах Земли буквально за считанные минуты. Они изучили кристаллическую структуру минералов, после чего провели необходимые расчеты.

Оказалось, что на выращивание изумрудов и топазов, цирконов, аквамаринов и гранатов природе понадобилось очень мало времени. Процесс образования таких камней происходил во время извержения вулканической магмы. Вот почему они считаются драгоценными и не встречаются повсеместно.

Для того чтобы камень «рос», нужны пегматиты, уточняют ученые, а также соответствующая температура и давление. Знание этого факта поможет созданию технологий по выращиванию искусственных аналогов.