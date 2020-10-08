Эксперт предупредил Лукашенко: Пробужденная Белоруссия никуда не денется

08.10.2020, 16:23, Разное

По словам эксперта, президент республики адекватно оценивает реальность и знает, что большинство граждан не поддерживают его. На это указывает тот факт, что незадолго до выборов Александр Лукашенко жестко расправился с главными оппонентами – Виктором Бабарико, Валерием Цепкало и Сергеем Тихановским.

Кроме того, политик скрыл от граждан дату инаугурации. Церемония вступления Лукашенко в должность главы государства прошла 23 сентября в закрытом формате. На мероприятии присутствовали только высшие должностные лица. Дворец независимости в Минске в тот день охраняли силовики со спецтехникой.

Карбалевич заявил, что у Лукашенко нет никакой стратегии. Глава Белоруссии решил сделать ставку на месть и устрашение. “Есть только властный рефлекс”, – отметил эксперт. Президент надеется, что в конце концов оппозиционеры устанут выходить на улицы и протестные настроения пойдут на спад.

Однако такой сценарий маловероятен. Эксперт усомнился, что Александру Лукашенко удастся придушить демонстрации. За последние месяцы в республике были построены механизмы для быстрой мобилизации оппозиции, в частности, появились различные телеграм-каналы, сообщает “Радио Свобода”.

“Пробужденная Белоруссия никуда не денется”, – подчеркнул Карбалевич.