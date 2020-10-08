 

Мишустин сообщил о выделении 3 млрд рублей на коронавирусные выплаты россиянам

08.10.2020, 16:23, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить порядка трех миллиардов рублей на коронавирусные выплаты россиянам. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров.

По словам Мишустина, эти средства будут переданы регионам. Местные власти будут выдавать их врачам и социальным работникам, которые помогают зараженным COVID-19, в качестве стимулирующих выплат. Глава правительства обратил внимание, что ситуация с распространением КОВИДа в стране остается сложной, передает RT.



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