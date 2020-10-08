Алеся Кафельникова рассказала об отношениях с новым бойфрендом Георгием Петришиным и бывшим Pharaoh

08.10.2020, 16:20, Разное

Недавно стало известно, что 21-летняя модель и дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, Алеся, закрутила роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой. О начале знакомства с бойфрендом Алеся рассказала в Instagram-историях.

Алеся Кафельникова и Георгий ПетришинЯ пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прям все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю. Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда, – рассказала Алеся, отметив, что сейчас “влюблена в самого лучшего мужчину во вселенной”. Поведала Кафельникова и о том, почему не общается с бывшим молодым человеком Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh:

Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть. Мне, как личности, всегда нужно к чему-то стремиться.

Алеся Кафельникова и Pharaoh Алеся Кафельникова и Никита НовиковПомимо Pharaoh, Кафельникова состояла в отношениях с Владимиром Новицким, сыном одного из руководителей оборонного концерна “РТИ Системы” Евгения Новицкого, а также сыном Аркадия Новикова, Никитой Новиковым.