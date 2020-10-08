 

Медики назвали суперпродукты для пожилых людей

08.10.2020, 16:17, Разное

С возрастом человек нуждается в целом ряде витаминов и минералов, пишет Medical Xpress. Зарубежные медики назвали суперпродукты для поддержания здоровья у пожилых людей.
Итак, специалисты по здоровому питанию рекомендуют возрастным людям употреблять суперфуды, содержащие белок, который поддерживает мышцы в тонусе, помогает восстанавливаться после болезней и снижает вероятность переломов. Он содержится в мясе, молоке и сыре, орехах, бобовых, рыбе, яйцах и семечках. Помимо белка в молочных продуктах много кальция и других питательных микроэлементов, помогающих поддерживать прочность костей. Орехи, бобовые культуры и семена – хорошие источники растительного белка, они снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа за счёт полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов.

На завтрак медики советуют употреблять блюда из яиц – питательного источника белка, а также рыбу, желательно запечённую. Так, в куриных, перепелиных и утиных яйцах содержатся холин, благотворно влияющий на работу нервной системы, сильные антиоксиданты селен и лютеин, витамин E, отвечающий за работу сердца, кровеносных сосудов и каротиноиды, предотвращающие возрастную потерю зрения.

Рыба (лосось, скумбрия, сельдь) в свою очередь славится не только большим количеством белка, но и комплексом питательных веществ. Также в ней присутствуют жирные кислоты омега-3, которые полезны для здоровья мозга и сердца, стимулируют память и внимание, улучшают подвижность суставов и борются с онкологическими процессами.



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