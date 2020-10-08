Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в “Холостяке”

08.10.2020, 16:17, Разное

Модель Анастасия Решетова прокомментировала участие рэпера Тимати в романтическом проекте «Холостяк». Поклонники спросили у знаменитости, сойдется ли она с экс-возлюбленным после завершения шоу.

По словам Анастасии Решетовой, ей жалко, что сын будет расти без отца, который всегда находится рядом. Однако после «Холостяка» модель ни с кем сходиться не собирается. У нее есть собственные принципы и видение относительно того, как должна существовать семья. Туда совершенно не вписываются реалити-шоу.

Официально Тимати стал свободным около месяца тому назад. Недавно подтвердилась информация о том, что рэпер будет выбирать себе невесту на шоу «Холостяк». Отношения с Решетовой у артиста продлились шесть лет. В прошлом году модель подарила возлюбленному сына Ратмира.

11 сентября Анастасия Решетова подтвердила, что расстается с Тимати, заявив, что этот год стал проверкой на прочность для многих пар, в том числе, для их союза. Пара осталась в приятельских отношениях, они замечательно общаются ради общего сына Ратмира. Артист оставил экс-возлюбленной и наследнику шикарную квартиру в центре Москвы. Сам же он временно живет в другом месте и ждет, пока завершится строительство большого дома.