Анна Нахапетова поразила пользователей Сети детским фото, на котором она очень похожа на мать Веру Глаголеву

08.10.2020, 16:17, Разное

Балерина Анна Нахапетова в своем микроблоге в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена в детстве. Старшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой поразила пользователей Сети сходством с матерью.

На представленной фотографии совсем юная Анна Нахапетова позирует в игрушках, и видна только ее голова. В описании под снимком балерина поделилась, кадр является «каким-то взрывом из прошлого» и поблагодарила Александра Колбовского за присланный «шедевр». Артистка уже не может припомнить, почему она запечатлена в игрушках, по какому поводу была такая съемка, и в каком это было году, однако признается, она до этого времени очень любит мягкие игрушки.

Поклонники Нахапетовой откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Пользователи Сети отметили красоту артистки и ее удивительное сходство с матерью, особенно во взгляде.