Дегтярев провел встречу финансового клуба Хабаровского края

08.10.2020, 16:08, Новости дня

В Хабаровском крае в Доме приемов регионального правительства прошла встреча финансового клуба, ее проводил врио губернатора Михаил Дегтярев.

В мероприятии участвовали руководители региональной структуры Центробанка, ВТБ, «Почта-банка», Россельхозбанка, представители крупных страховых организаций и участники деловых объединений – таких, как «Опора России», «Деловая Россия», а также члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, передает «Комсомольская правда».

Тема и основной тезис встречи – «Движение вперед». Именно таким курсом, по мнению Михаила Дегтярева, должна идти экономика края.

По поручению Дегтярева началось переформатирование работы с инвесторами. Проект получил название «Инвестпроекты 2.0». В рамках его, помимо прочего проводится работа по актуализации объектов по целому ряду параметров, таких как прибыльность и социальная целесообразность. В их числе – строительство горнолыжного комплекса «Хехцир», создание креативного технопарка, ряд инфраструктурных проектов.

Есть и трудности, которые необходимо преодолевать. Так, глава региона обратил внимание собравшихся на недоступность многих банковских услуг жителям отдаленных территорий. К примеру, в районе имени Полины Осипенко во время встречи с ним местные жители рассказали, как отправляют гонца в райцентр со стопкой пластиковых карт и пин-кодами: зарплату им перечисляют на карты, а банковского терминала нет и снять наличные негде. То же самое – и у бизнеса в труднодоступных населенных пунктах. Деловую активность в северных районах убивает и невозможность маркировки товаров и подключения к ЕГАИС.

Отдельной строкой Михаил Дегтярев выделил необходимость сотрудничества с социально ответственными компаниями.

«У нас нет никаких предубеждений ни к кому, кто работает в Хабаровском крае. Условия прежние: рабочие места, налоги, социальная ответственность. Договоры о социально-экономическом развитии мы заключаем с разными компаниями – теми, которые ведут добычу полезных ископаемых, которые работают в других отраслях экономики. Надо помогать краю. Многие из вас ходят на стадионы болеть за наши клубы. Ваши дети ходят в детские-юношеские школы. Да и вообще, все мы ходим по одним улицам. Надо делиться. Помогать, как говорится, дело добровольное. Но помогать надо», – заключил врио губернатора.