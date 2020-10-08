Екатеринбургский театр кукол станет туристическим арт-объектом

08.10.2020, 16:08, Новости дня

Здание Екатеринбургского театра кукол решили сделать туристическим арт-объектом, соответствующее решение было принято на заседании комиссии екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Одним из вопросов повестки стала деятельность Екатеринбургского театра кукол в период проведения капитального ремонта, говорится в пресс-релизе департамента информационной политики Свердловской области, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор театра Петр Стражников рассказал народным избранникам историю учреждения культуры и представил проект его капитального ремонта.

Екатеринбургский театр кукол – активный участник и организатор многих проектов мирового уровня, выступает соорганизатором международного фестиваля уличных театров «Лица улиц» в День города, раз в два года проводит собственный проект – международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Актеры театра представляют Екатеринбург на разных конкурсах и фестивалях по всему миру.

«На сегодняшний день в труппе театра служит 22 человека – это профессионалы высочайшего класса, выпускники Екатеринбургского театрального института. Из них пять являются заслуженными артистами России, двое – заслуженными работниками культуры. В театре действует полный цикл работы над спектаклем – от творческого замысла до премьеры, а также организовано производство уникальных кукол», – рассказал Петр Стражников.

По его информации, здание на улице Мамина-Сибиряка, 143, где располагается театр, морально устарело, начиная от коммуникаций и заканчивая оборудованием, поэтому встал вопрос о проведении капитального ремонта. На его проведение театр получил средства из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Эти средства покроют 93% всех затрат, остальные заложены в городском бюджете.

Финансирование идет поэтапно. На первом этапе в конце 2019 года театр приобрел новое современное световое и звуковое оборудование для сцены, которое сейчас находится на складах и ждет своего часа. В 2020 году начался второй этап, сейчас в театре полным ходом идут строительно-монтажные работы. Ремонт должен завершиться в 2021 году, и его окончание станет прекрасным подарком к юбилею театра (в 2022 году ему исполнится 90 лет).

Петр Стражников подчеркнул, что в процессе капремонта театр существенно изменится. Помимо замены коммуникаций, ремонта кровли и внутренних отделочных работ, поменяется интерьер, который будет выполнен с учётом потребностей маломобильных граждан. Три зала будут оборудованы по последнему слову техники.

Изменятся также фасады. Екатеринбургские кукольники готовят для горожан подарок – кинетический театр «Время чудес». На фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка будут установлены оживающие куклы, что превратит здание в туристический арт-объект, поскольку ничего подобного в стране нет.

Петр Стражников выразил благодарность администрации Екатеринбурга, которая обеспечила театру кукол возможность работать в процессе ремонта, предоставив во временное пользование здание кинотеатра «Колизей».

«Кроме того, театру было предоставлено здание детского сада в Октябрьском районе, где мы разместили производственные цеха и складские помещения, – сказал директор театра. – В «Колизее» мы начали процесс подготовки к спектаклям, в июне поставили «Гуси-лебеди», в июле-августе состоялась постановка спектакля «Хармс». Параллельно театр вёл подготовку к фестивалю «Петрушка Великий», который с успехом и не утратив статуса международного, прошел с 10 по 14 сентября».

Театр готовится к постановке еще нескольких спектаклей для детей и взрослых. Так, в октябре запланирован ряд премьер проекта «Секреты театров кукол», а в ноябре – премьера авторского спектакля для взрослых Виктора Плотникова «Собака-камень».