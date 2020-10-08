На поверхности Луны могут находиться фрагменты Венеры

08.10.2020, 15:56, Разное

Астрофизики из Йельского университета (США) утверждают, что по всей поверхности Луны могут быть разбросаны фрагменты второй планеты от Солнца – Венеры.

Авторы исследования считают, что миллиарды лет назад планета Венера могла оказаться жертвой астероидной бомбардировки. Вполне возможно, столкнувшиеся с планетой небесные тела «выбивали» из нее отдельные фрагменты, которые были выброшены в космическое пространство.

Существует вероятность, что дрейфующие в космосе осколки могли достигнуть Земли и Луны. Если это так, то на поверхности естественного спутника Земли должны остаться некоторые фрагменты. В свете последних сообщений СМИ об обнаруженных недавно следах жизни в атмосфере Венеры, гипотеза ученых гармонично ее дополняет.

По мнению ученых, если теория верна, то нет необходимости снаряжать отдельную миссию на Венеру для получения образцов ее грунта. Луна благодаря силе гравитации уже собрала эти «образцы» и теперь «хранит» на своей поверхности. По мнению ученых, остается только слетать на естественный спутник (все же ближе, чем на Венеру) и собрать весьма ценный материал.

К сожалению, на Земле практически невозможно найти куски Венеры в виду имеющейся геологической активности. Если же они есть, то скрыты глубоко под поверхностью нашей планеты. С другой стороны, геологи часто буквально на поверхности находят метеоритные куски марсианской породы, что дает надежду ученым когда-нибудь найти «весточку» от Венеры.