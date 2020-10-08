Терапевт Наталья Гончар рассказала, вредно ли принимать душ при простуде

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08.10.2020, 15:53, Разное

Врач терапевт-кардиолог Наталья Гончар пояснила о том, можно ли больным простудой принимать душ или мыть голову. Существует убеждение, что это способно привести к усугублению болезни.
Медик подчеркнула, информация о вреде мытья является придуманным фактом и не подтверждена медициной. Во время любого заболевания необходимо соблюдение гигиены, особенно при повышенном потоотделении и высокой температуре. Голову также можно мыть, однако после ополаскивания волосы нужно тщательно вытереть полотенцем и не попадать под сквозняки. Инфекционное заболевание может протекать тяжелее, если в помещении, где находится больной, будут сильные перепады температуры.

По словам Натальи Гончар, не рекомендуется принимать душ пациентам с повышенной температурой, страдающим артериальной гипертензией и вегетососудистой дистонией, поскольку существует риск спазмирования сосудов, а также гипертонического криза.



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