Назван фактор смерти от коронавируса

08.10.2020, 15:53, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Эмори, назвали фактор смерти от коронавируса. По их словам, COVID-19 мог стать более опасным из-за длительного воздействия загрязненного городского воздуха.

Краткосрочное и долгосрочное воздействие загрязненного воздуха связано с прямым и косвенным системным влиянием на организм человека. Отмечается, что усиливается окислительный стресс, появляется острое воспаление и увеличивается риск респираторных инфекций.

В ходе проведения исследования исследователи проанализировали базовые загрязнители воздуха в городах, в том числе мелкие частицы РМ2, озон О3, диоксид азота NO2. Данные были взяты с января по июль из 3,1 тысячи американских округов. Из всех загрязнителей самую сильную корреляцию с предрасположенностью человека к смерти от коронавируса показал NO2.