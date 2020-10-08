Алексей Щербаков объявил о закрытии своего YouTube-канала

08.10.2020, 15:53, Разное

Знаменитый участник юмористического шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков принял решение закрыть собственный YouTube-канал. Поклонники артиста отреагировали на такое объявление негодованием, попросив кумира о продолжении съемок.

Алексей Щербаков за время существования своего шоу на площадке YouTube добился признания огромной аудитории, а каждый его ролик просматривали несколько миллионов пользователей Сети. В связи с этим объявление стендап-комика о выходе последнего видеоролика разочаровало фолловеров. Юморист решил покончить с образом чудака в белом костюме, комичными способами перелезающего через различные заборы. В финальной серии артист в белом наряде с сандалиями демонстрирует быстрое преодоление преграды на своем пути. Он подчеркивает, из-за наличия большого количества дел, а именно необходимости ознакомления с новостной лентой в аккаунте в Instagram, а также в связи с днем рождения матери и лучшего друга, необходимо преодолеть забор, неся с собой подарки – торт, хлеб и майонез. После этих слов комик тяжело падает на землю.

Поклонники восхищаются чувством юмора Щербакова и очень сожалеют, что полюбившийся им персонаж больше не появится на экране.