 

Астма не увеличивает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 — выводы ученых

08.10.2020, 15:50, Разное


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В рамках исследования, препринт которого опубликован на сайте medrxiv, ученые системы здравоохранения Бостона сравнили данные 562 пациентов с COVID-19, у которых диагностирована астма, и 2686 пациентов того же возраста без астмы. Анализ показал, что обе исследуемые группы нуждались в госпитализации с одинаковой частотой (в больницу попадали от 18% до 21% пациентов), а потребность в искусственной вентиляции легких в группе астматиков была немного ниже: 3% против 4%.

Самым удивительным открытием было то, что вероятность смертности у астматиков была на 70% ниже, чем у пациентов без этого заболевания. Ни один из 44 госпитализированных пациентов с тяжелой астмой не умер от COVID

«Факторы, повлиявшие на эти результаты, еще не достаточно изучены, но можно предположить, что лекарства от астмы, такие как кортикостероиды, имеют некоторый защитный эффект», – пишут авторы.

Другой недавний обзор 15 исследований из разных стран, проведенный учеными из Университета Колорадо (University of Colorado) в Денвере, также не выявил повышенного риска тяжелого течения и смертности среди астматиков с коронавирусом. Авторы исследования отметили, что у людей с этим заболеванием шансы попасть на ИВЛ не выше, чем у других пациентов.

При этом Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своих рекомендациях указывают, что люди со средней и тяжелой формой астмы могут подвергаться повышенному риску тяжелого течения коронавируса. Рекомендации были составлены на основе более ранних исследований, в которых сообщалось, что астма может быть отягчающим фактором при COVID-19. Так, весной исследователи медицинского центра Университета Раш (Rush University Medical Center) проанализировали электронные медкарты пациентов с астмой от 20 до 59 лет, которые прошли тестирование либо же были госпитализированы с COVID-19 в период с 12 марта по 3 апреля. Как выяснилось, эти больные проводили на аппарате ИВЛ в среднем на пять дней дольше, особенно в тех случаях, когда астма сочеталась с ожирением.

«Мы обнаружили, что астма и ожирение подвергает пациента с COVID-19 значительно большему риску. У них может развиться длительная легочная недостаточность, требующая продолжительной искусственной вентиляции легких», – сообщили специалисты медицинского центра в Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.



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