 

Степанакерт подвергся ракетному удару с БПЛА

08.10.2020, 15:48, Новости дня

Ракетный удар с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был нанесен в районе столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

БПЛА около получаса кружил на большой высоте, с земли его пытались сбить из автоматического оружия, передает ТАСС.

Отмечается, что пока неизвестно, по какому объекту был нанесен удар. Над этим местом поднимается дым.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.



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