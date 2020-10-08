 

NTD – внебрачную дочь экс-короля Бельгии нарекли принцессой — помог ДНК-тест

08.10.2020, 15:45, Новости дня

По итогам семилетней судебной тяжбы бельгийская художница Дельфина Боэль добилась титула принцессы и признания себя внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II, передаёт NTD. Как отмечает канал, одержать победу Боэль сумела после того, как суд всё же сумел принудить бывшего монарха пройти ДНК-тест под угрозой штрафа.

Бельгийская художница Дельфина Боэль выиграла семилетний судебный процесс и получила титул принцессы. Её признали внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II. Она также сможет носить фамилию Саксен-Кобург-Готской династии.

ДЕЛЬФИНА БОЭЛЬ, внебрачная дочь Альберта II: Я по-прежнему буду Дельфиной и не собираюсь ходить по улицам и кричать, что я принцесса. Однако если какая-то благотворительная организация будет нуждаться в помощи и попросит меня выступить и назвать свой титул, то я буду счастлива сделать доброе дело.

Альберт II унаследовал престол в 93 году. В 99-м общественность узнала о внебрачной дочери короля. Как выяснилось, в 60-х годах у тогда ещё будущего монарха был долгий роман с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. В 68-м у неё родилась дочь Дельфина. В 2013 году король отказался от трона в пользу сына Филиппа. Одновременно с этим он утратил королевский иммунитет. После этого Боэль обратилась в суд, чтобы доказать отцовство Альберта.

В ноябре 2018 года от бывшего короля потребовали пройти тест ДНК, но тот не согласился. Такой анализ в Бельгии необязателен, но отказ от него считается признанием отцовства. Альберт подал апелляцию на решение суда. В итоге монарха заставили пройти тест под угрозой штрафа. В январе этого года с помощью анализов было установлено, что Боэль — действительно дочь экс-короля Бельгии.

Новоиспечённая принцесса говорит, что в прошлом звонила отцу и просила его защитить её мать от преследований со стороны журналистов. Однако тогда монарх попросил его не беспокоить и сказал, что у него нет никаких внебрачных дочерей.

Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.



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