Libération – Франция не торопится возвращать Африке награбленное в колониальную эпоху

08.10.2020, 15:45, Новости дня

Франция часто обвиняет некоторых африканских лидеров в незаконном получении имущества и не чурается его конфисковывать, как только предоставляется возможность, пишет Libération. В то же время обещания президента Эммануэля Макрона вернуть Африке вывезенные оттуда в колониальную эпоху ценности на практике оказались «фиктивными», если проанализировать соответствующий законопроект, подготовленный для обсуждения в Национальном собрании Франции, подчёркивается в статье.



Reuters

В Национальном собрании Франции, наконец, ставится на обсуждение вопрос о возвращении странам Африки сокровищ, которые были конфискованы и вывезены в Европу в колониальную эпоху. По оценкам экспертов, более 90% классического африканского наследия находится сейчас за пределами континента, отмечает Libération. Совет чёрных ассоциаций Франции (CRAN) на протяжении нескольких лет прикладывал ради этого большие усилия. В итоге французский президент Эммануэль Макрон пообещал, что он добьётся возвращения африканских сокровищ Африке, во время своего выступления в столице Буркина-Фасо Уагадугу в ноябре 2017 года.

Однако текст законопроекта, который был после этого подготовлен и представлен кабинетом министров, а сейчас обсуждается в Национальном собрании, вызывает много вопросов, подчёркивается в статье. Дело в том, что реализация обязательств, которые взял на себя президент Макрон, в нём ограничивается самыми минимальными мерами, поясняет автор.

По статистике, на данный момент в распоряжении Франции имеются предметы из более чем 30 африканских государств. Причём во французских музеях находятся не только колониальные артефакты, но и произведения искусства из тех стран, которые никогда не находились под французской оккупацией — в частности, из Эфиопии (3081 предмет искусства), Ганы (1656), Нигерии (1148) и Демократической Республики Конго (1428).

Это связано с тем, что украденные из Африки ценные экспонаты зачастую перепродавались коллекционерам или директорам культурных учреждений, которые фактически тоже несут часть ответственности за их контрабанду и перепродажу, — и в итоге оказались на территории Франции, поясняется в статье. Естественно, эти сокровища были получены несправедливым путём. Однако новый законопроект касается всего двух стран: Бенина и Сенегала, отмечает автор.

«У нас не может не возникнуть вопрос, почему остальные страны не получили права на возвращение имущества. Нам, наверное, скажут, что их руководство не направило такой запрос. Но обращались ли к нему? Поставили ли его об этом в известность? Представили список украденных предметов? Могло ли оно составить точный запрос при отсутствии необходимой информации? Разумеется, нет. В результате это возвращение представляет собой дискриминацию в доступе к правам, создаёт ощущение несправедливости и двойных стандартов», — подчёркивает Libération.

Сам президент Макрон во время предвыборной кампании заявил, что колонизация была «преступлением против человечности», напоминает автор. «В таких условиях воздавать должное одним, отказывая другим, совершенно неприемлемо», — говорится в статье.

Кроме того, даже вышеупомянутые две страны получат лишь крохи из общей массы утраченных сокровищ, констатирует автор. Например, Бенину планируется вернуть всего 26 предметов искусства — в то время как лишь в одном из французских музев на набережной Бранли находится 3157 экспонатов, не говоря уже о множестве местных музеев. Другими словами, Франция возвращает в лучшем случае 0,8% бенинского наследия, отмечается в статье.

В отношении Сенегала статистика даже ещё хуже: предполагается вернуть всего один предмет из 2281 — что составляет 0,008% в относительном измерении. «С учётом таких ничтожных и даже оскорбительных цифр, можно сказать, что речь идёт не просто о минималистическом проекте, а о фиктивном возвращении», — пишет Libération.

Между тем, согласно имеющимся данным, из 70 тыс. экспонатов в музее на набережной Бранли около 46 тыс. поступили туда в период с 1885-го по 1960 год. Следовательно, они могут подлежать возвращению, поскольку были получены несправедливым путём: вывезены из африканских колоний, которые в тот период по определению не обладали никаким суверенитетом в имущественном плане. Всё это необходимо вернуть странам Африки, подчёркивается в статье.

По мнению автора, даже при отсутствии формальных требований со стороны законных владельцев Франция должна уже сейчас на государственном уровне принять общие меры для возвращения этих сокровищ. «Приобретённые в период колонизации предметы искусства должны считаться возвращёнными незамедлительно, с последующей их передачей по мере поступления запросов. Это подразумевает проведение черты между юридическим (её нужно провести как можно скорее) и физическим возвращением (оно может произойти позднее)», — поясняет Libération.

Эти экспонаты с юридической точки зрения можно было бы «вернуть» уже сейчас, хотя при этом они по-прежнему оставались бы во французских музеях, ожидая возможности для физической передачи историческим владельцам, поясняет автор. При этом африканские страны, которые хотят получить обратно свои сокровища, но не могут пока обеспечить надлежащих условий для их хранения, могли бы сдать их в аренду Франции за определённую плату или устроить мировую выставку-турне для демонстрации этих экспонатов. Это позволило бы всего за несколько лет собрать необходимые средства, чтобы оборудовать все условия и в африканских музеях, говорится в статье.

Следует отметить, что Франция без конца обвиняет некоторых африканских президентов в том, что они держат у себя «несправедливо полученное имущество», а при возможности и не чураются его конфисковать, пишет Libération. «Но почему же тогда её не волнует то, что на её территории находятся приобретённые ещё более нечестным путём предметы, попавшие туда в результате убийств и грабежей?» — задаётся вопросом автор.

По его мнению, французский парламент должен принять соответствующее постановление о том, что эти экспонаты не являются собственностью Франции, а просто дожидаются законных владельцев. «Если парламент не утвердит такой механизм, новый закон не только станет оскорбительным и дискриминационным, но и создаст предпосылки для запутанных судебных тяжб», — предупреждает Libération.

Ещё в марте прошлого года несколько европейских объединений, выступающих против дискриминации и в защиту культурных ценностей, добились от Европарламента принятия резолюции, которая призывает государства-члены утвердить «репарации в виде публичных извинений или возвращения украденных из стран предметов», напоминает автор. Однако те условия «возвращения», которые представлены сейчас в новом законопроекте, по его мнению, способны лишь спровоцировать напряжённость в отношениях Франции с африканскими народами, которые «внимательно следят за событиями».

«Возвращение сотых долей процентов от украденного — это фикция», — подчёркивается в статье. Франция обязана разработать новый подход к проблеме, уважая нормы европейского, африканского, международного — и в конечном итоге, естественного права, заключает Libération.