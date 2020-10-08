 

Взгляд из Еревана: Эрдоган переиграл Путина в Карабахе

08.10.2020, 15:43, Разное

Нестабильность в Карабахе создает дополнительные проблемы России на южном направлении. Москва заинтересована в сохранении статуса-кво в регионе. Но у Турции свои интересы в Закавказье.

Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе – свидетельство того, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган переиграл Владимира Путина, считает ереванский эксперт Борис Навасардян. Уговорив Баку начать наступление, Анкара вырвала из рук Москвы пальму первенства в борьбе за влияние на Южном Кавказе, уверен аналитик.

Но блицкрига у азербайджанской армии и стоящей за ее спиной Турции не получилось, констатировал Навасардян. По его мнению, позиции Анкары стали уязвимее перед давлением Запада, который требует прекратить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил своей рецепт прекращения войны в регионе. Политик предложил оригинальное решение. По его мнению, покончить с конфликтом могло бы вхождение Армении и Азербайджана в состав России.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют в эскалации насилия друг друга. Применяется артиллерия и тяжелая бронетехника. С обеих сторон погибли сотни человек, есть жертвы среди гражданского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану признать независимость Нагорного Карабаха. Баку не контролирует мятежный регион с начала 1990-х годов.



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