Ракета неизвестного происхождения нанесла удар по Дагестану

08.10.2020, 15:43, Разное

СМИ сообщили о падении ракеты неизвестного происхождения в Агульском районе Дагестана. Снаряд взорвался в 10 километрах от деревни Чираг.

Местные жители рассказали, что от взрыва затряслись жилые постройки, а у автомобилей сработали сигнализации. В месте падения образовался кратер диаметром порядка 20 метров и глубиной около двух метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА “ФАН”.