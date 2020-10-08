Дебаты Пенса и Харрис: фокус на внешней политике и ситуации с COVID-19

08.10.2020, 15:40, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс и кандидат в вице-президенты от Демократической партии сенатор Камала Харрис провели дебаты, в ходе которых поспорили о некоторых вопросах внешней политики, продемонстрировав разногласия практически по каждому пункту повестки дня.

Сенатор обвинила администрацию Дональда Трампа в заискивании перед Россией, а вице-президент заявил, что демократы занимают мягкую позицию в отношении Китая.

«Мы видели, как Дональд Трамп предавал наших друзей и принимал диктаторов по всему миру», – заявила Харрис в ходе первых и единственных дебатов с Пенсом, которые прошли в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Затрагивая российскую тему, Харрис сказала, что когда речь заходит о вмешательстве в выборы, Трамп «предпочитает верить на слово Владимиру Путину, а не американскому разведсообществу».

Харрис подвергла администрацию резкой критике за то, что она якобы потворствует противникам США и предает доверие союзников по НАТО, заявив, что нынешний президент навредил позициям Америки за рубежом, потому что «Дональд Трамп не понимает, что значит быть честным».

Пенс заявил, что администрация занимает жесткую позицию в отношении террористов и высоко оценил торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, введенное в действие при Трампе, которое считают модернизированной версией Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Пенс также сказал, что Трамп выступает против несправедливой торговой политики Китая, в то время как Байден поддавался и «никогда не вступал» в борьбу, которая была необходима.

«Джо Байден был чирлидером коммунистического Китая», – заявил Пенс.

Однако центральной темой дискуссии стала реакция США на пандемию коронавируса.

Харрис пыталась представитель реакцию администрации Трампа как полный провал и критиковала президента за то, что он, по ее словам, был нечестен с американским народом, что привело к гибельным последствиям.

«Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации в нашей истории», – заявила Харрис.

Пенс сказал, что он и Трамп верят, что американцы могут самостоятельно делать выбор в том, что касается их здоровья.

«Разница в том, что президент Трамп и я доверяем американскому народу, – сказал Пенс. – Джо Байден и Камала Харрис постоянно говорят о введении обязательных требований».

На сцене кандидатов разделяли барьеры из плексигласа – дополнительная мера предосторожности, введенная по требованию Харрис из-за потенциальных контактов Пенса с заболевшим Трампом. Кандидаты находились на расстоянии четырех метров и не обменивались рукопожатиями. Все участники дебатов, кроме самих кандидатов и модератора, должны были быть в масках.

Два политических оппонента также обсудили перспективы вакцины от коронавируса, которая проходит испытания для определения ее надежности и безопасности.

Президент Трамп заявлял, что вакцина, вероятно, будет готова до конца года и может быть даже до выборов 3 ноября.

Однако Харрис сказала, что согласится сделать прививку от COVID-19, только если вакцину одобрят медицинские эксперты.

«Если Дональд Трамп скажет нам, что мы должны привиться, я не стану», – сказала она.

Пенс обвинил Харрис в «подрыве общественного доверия к вакцине».

«Наша страна пережила очень трудное время в этом году, но я хочу, чтобы американцы знали, что с самого первого дня президент Дональд Трамп ставил здоровье Америки на первое место», – отметил он.