В Нагорном Карабахе произошли новые столкновения

08.10.2020, 15:40, Новости дня

Новые столкновения сил Азербайджана и этнических армян в Нагорном Карабахе и вокруг него произошли в четверг. Тем временем, США, Франция и Россия готовятся к встрече в Женеве, на которой они попытаются предотвратить более широкую войну на Южном Кавказе.

Азербайджан сообщил, что ранее в четверг город Гянджа подвергся артобстрелу со стороны армянских сил, и что один мирный житель погиб в Геранбойском районе. В сообщении говорится, что другие деревни были обстреляны силами этнических армян.

По заявлениям азербайджанских властей, с 27 сентября, когда начались боевые действия из-за Нагорного Карабаха, погиби 30 мирных жителей.

Азербайджан также сообщил, что 143 мирных жителя получили ранения, но не раскрыл информацию о потерях среди военных.

Франция, США и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая выступает посредником в карабахском конфликте. Они надеются убедить воюющие стороны согласиться прекратить огонь после самых кровопролитных боев из-за Нагорного Карабаха более чем за 25 лет.

Армения не отправит своего министра иностранных дел на переговоры в Женеву, но ожидается, что там будет присутствовать глава МИД Азербайджана.

Ожидается, что представители Франции, США и России встретятся с министром иностранных дел Армении в Москве в следующий понедельник.